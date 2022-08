El líder del PSdeG insta a Rueda a «remangarse», a «dejar de poner deberes a los concellos» y a explicar «qué ha hecho la Xunta de antemano para evitar los problemas que Galicia está viviendo este verano». A los incendios y dificultades en la gestión del agua que sufre parte de la comunidad, Formoso suma desde las carencias de efectivos en la sanidad pública a los problemas que 78 concellos han tenido para cubrir las plazas de socorristas. «No ha sido capaz de frenarlos», recalca el secretario xeral del PSdeG, que insiste en que la Xunta tiene posibilidad normativa y presupuesto para haber puesto en marcha soluciones diversas.

En el PSdeG se valora, eso sí, la «cordialidad en el trato» dispensado por Rueda a su líder, con quien no ocultan que tiene una mayor interlocución que con Alberto Núñez Feijoo.

BNG: «Máis do mesmo, falla de impulso, afastado da crise e goberna con piloto automático»

El BNG da por cumplido el diagnóstico que hizo Ana Pontón en el debate de investidura respecto a Alfonso Rueda. La viceportavoz de la formación, Olalla Rodil, estima que la etapa inicial del presidente «demostra o continuísmo que temiamos no Goberno e do que Rueda ten sido partícipe nos últimos trece anos». Niega Rodil que se haya abierto una nueva etapa en Galicia: «É máis do mesmo». Pero además echa en cara al presidente una «falla total de iniciativa política, impulso e axilidade» para adoptar medidas que aligeren a la ciudadanía con menos recursos la escalada inflacionista y la crisis de precios. «Non fixo nada nese tema, non tomou ningunha medida, máis ao contrario suprimiu a tarxeta básica para fogares vulnerables», reprocha la viceportavoz del BNG. «É un presidente que goberna con piloto automático, sen ningunha iniciativa destacable neste tempo», añade.

La cita que mantuvo Rueda con Pontón entra para el BNG dentro de la más absoluta normalidad democrática, pero no le otorgan más valor, «pois non supuxo que adoptase algunha das políticas sociais e de servizos públicos que se lle propuxo. Non atopamos vontade real de sacar proveito desa cita e non vai cambiar, seguro», concluye Rodil.

Aprobación de la patronal gallega y recelos sindicales

«Se está acostumbrando al cargo, pero poniendo toda la carne en el asador», valora Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega. Para él, Rueda ha adoptado un nuevo modelo como presidente, «pero igual de seguro que el de Feijoo». Apunta que le resta ganar unas elecciones para pasar la prueba, mientras valora «su disposición al diálogo».

«Más allá del cambio de persona, no ha habido nada más porque sigue gobernando el PP», estima Amelia Pérez, secretaria general de CC. OO. «Aplica las mismas políticas: la sanidad hecha unos zorros, la dependencia igual de mal, nada frente a la inflación», añade, aunque estima que es necesario esperar algo más para ver el estilo Rueda.