MARIA ARAGON

Con un verano «especialmente duro» en palabras de la Consellería de Sanidade debido a que no hay médicos disponibles en listas para cubrir ausencias, los centros de salud ubicados en zonas turísticas siguen acusando importantes problemas para llevar a cabo una asistencia sanitaria de calidad. Uno de los casos recurrentes y llamativos es el de Baltar, en el concello de Sanxenxo, que tiene al 50 % de los facultativos ausentes, bien por vacaciones u otros motivos, en una época en la que la población se multiplica. Este hecho ha obligado al Sergas a reorganizar los recursos «y en cualquier caso se sigue primando la asistencia, priorizando cada casi según su nivel de gravedad», lo que se traduce en atender solo urgencias. En esta localidad se recurrió también a ofrecer vivienda gratis a los facultativos que quisieran venir de fuera y tres especialistas están trabajando a través de esta vía «y de existir la posibilidad de contratar a más, se llevaría a cabo», insisten desde Sanidade.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Pero ni las medidas extraordinarias y de incentivos económicos -al no haber posibilidad de contrataciones- logran aliviar la situación de determinados centros de salud. Esta misma semana el nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, se reunió con el alcalde de Moraña para analizar la complicada situación sanitaria de esta localidad, e incluso municipios de interior, como Cerdedo, se han movilizado por la deficiente atención del centro de salud, que en julio estuvo una semana completa sin médico. Esta carencia de profesionales acaba afectando a ambulatorios que no sufren un aumento de población en verano, pero en los que las vacaciones de los médicos, al no haber sustitutos, también retrasan la atención. En Ames, uno de los concellos del área de Santiago, para pedir o renovar recetas con algún facultativo de primaria hay que esperar al día 24 (doce jornadas de demora).

José Flores: «Abogamos por mantener abiertos todos los PAC, aunque sea con menos facultativos» Cristina Barral

Precisamente para evitar estas situaciones el Sergas ha optado por reforzar con técnicos de salud -médicos sin especialidad- la primaria, con el objetivo de que estos titulados elaboren informes de incapacidad temporal vinculados al covid, así como con farmacéuticos para renovar medicamentos a pacientes crónicos, lo que permite liberar al médico de estas tareas. En los últimos días se incorporaron ocho nuevos profesionales a la central del 061 en A Estrada.