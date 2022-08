De izquierda a derecha, Jorge Suárez, exalcalde de Ferrol; Xulio Ferreiro, exregidor de A Coruña, hoy decano en la UDC; Martiño Noriega, médico de familia tras perder la Alcaldía de Santiago; y Marta Lois, portavoz de Compostela Aberta. Todos ellos, en las pasadas Festas da Ascensión. XOAN A. SOLER

Gobernaron tres de las siete alcaldías urbanas de Galicia hace siete años, con casi cien mil votos y 38 concejales. El actual mandato lo defienden en las mismas urbes, pero con 22 ediles menos y una caída del 40 %. Y tras quedarse sin alcaldes y también sin representación en Ourense, Lugo y Pontevedra, los cuadros de los partidos que integran el movimiento de las mareas locales tratan ahora de evitar nuevas brechas internas para no correr la misma suerte en las plazas urbanas que conservan, pero donde apenas le quedan rostros reconocibles.

En la mayoría perviven las consecuencias de los enfrentamientos entre sus diferentes marcas (Podemos, Anova, IU, independientes...) y que les hicieron desaparecer del Parlamento gallego. Hay temor en varios de sus miembros a terminar siendo colonizados por los partidos. Y, a la vez, reina un palpable desconcierto ante el salto que ha dado Yolanda Díaz para evitar que su proyecto Sumar pueda llegar a las generales afectado por un estreno en falso en las municipales ante unas asambleas locales muy diversas que no controla, en las que pesa el pasado reciente, y que además perviven sin cuadros y escasos medios. Así está hoy ese movimiento.

Izquierda Unida y Podemos —dos de los promotores de las mareas— cuentan con poder valerse del tirón de la vicepresidenta aunque esta nos les preste el paraguas a los espacios que defendieron las mareas y tampoco suministre una marca gallega para los comicios. Esperan también que no haya disputas internas y existan posibilidades electorales. Barcelona, Madrid (si hay allí una alianza a la izquierda del PSOE) o Santiago se bosquejan ya como plazas en las que Díaz podría dar apoyo expreso. Integrantes históricos de Podemos —que prefieren no ser citados— creen, sin embargo, que uno de los errores de su formación fue no implicarse en el 2019 en las municipales.