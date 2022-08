El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado esta mañana a la Xunta que «exerza as súas competencias» ante «todos os problemas e dramas que están acontecendo no territorio galego». En concreto, Formoso se ha referido a situaciones como la sequía, la ola de incendios o la falta de socorristas, señalando que «o Goberno galego non pode vivir de cobrar impostos aos galegos» y, «cando veñen mal dadas decir que non ten competencias. Ten competencias no recurso hídrico de Galicia e polo tanto non se lle pode dicir a un concello que, por ter o abastecemento, se non hai auga non é problema da Xunta».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Que haxa sequía non é culpa do goberno de Galicia, pero si que é quen ten a capacidade, os recursos económicos, técnicos e humanas para facer fronte ás infraestructuras de reconexión, de abastecemento, de búsqueda e captación de auga de forma urxente é a Xunta de Galicia», ha explicado.

Así, Formoso ha llamado la atención tanto a la Xunta como al Gobierno estatal para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, «habiliten liñas de axuda e permitan aos concellos, pariculares, comunidades de regantes e empresar facer obras de urxencia no ámbito hidráulico que lles permitan pasar estes meses nos que estamos en aviso por prealerta en moitos concellos e no que xa nos anuncian que nalguns podemos entrar en alerta por sequia». Según ha apuntado el líder de los socialistas, esta situación «se pode dar» y el Gobierno gallego «ten as competencias e sobre todo ten a obriga co pobo de Galicia».