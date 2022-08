Brigada Forestal Heliotransportada, en Pontevedra, participa en las labores de control y extinción de incendios en Galicia Ramón Leiro

Una sucesión de incendios forestales asola las cuatro provincias desde la segunda mitad de julio, «con un fortísimo compoñente de intencionalidade», según explicó el conselleiro de Medio Rural, José González. No obstante, el titular autonómico lo atribuye a acciones individuales; señaló que hay investigaciones avanzadas en curso y que se da por hecho que habrá detenciones. Eso sí, el conselleiro insiste en que no hay personas coordinadas para sembrar el caos en el monte gallego. «Eu con claridade traslado que non teño constancia de que haxa un grupo organizado. O que si podo acreditar e que hai un forte compoñente de intencionalidade no que está pasando en Galicia logo de medidos de xullo», sostuvo ayer en la presentación de programa Centinela en Pontevedra.

El dirigente autonómico se dirigió personalmente a los incendiarios y a aquellas personas que tengan la tentación de serlo. «Quero destacar que ademais das penas de cárcere, que son moi elevadas, aquí hai unha responsabilidade patrimonial, e imos ir contra o patrimonio de aqueles que intencionadamente causen incendios». González admitió que «é complicado collelos», pero subrayó: «Hai moito traballo avanzado e liñas de investigación abertas e imos desembocar seguro en algunha detención».

El titular de Medio Rural precisó que las investigaciones revelan la facilidad con la que algunos desaprensivos provocan un fuego en el monte. «Podo acreditar que algún artefacto dos que vemos é bastante pouco sofisticado. Estamos vendo que se están producindo lumes incluso cun chisqueiro».