Elisa Álvarez

Fue el 24 de julio más trágico de los que se recuerdan. 81 muertos y más de 140 heridos. Nueve años después, las víctimas del Alvia siguen reclamando justicia, porque una justicia lenta no es justicia. Afectados y familiares se reunieron en la estación de tren de Santiago y se manifestaron hasta llegar a la praza do Obradoiro, en donde se leyó un manifiesto. Lo hizo Juan Sierra, que perdió a su hermano Manolo. Viajaba solo hacia Coruña desde Valladolid. Para su madre ya no habrá justicia, «falleció el año pasado y la muerte de mi hermano le influyó mucho, le quitaron media vida», lamenta.