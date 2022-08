Eva Afonso MONICA IRAGO

Cuando vivir con el miedo en el cuerpo se convierte en lo normal significa que algo no está funcionando como debería. Lo saben bien las mujeres maltratadas que denuncian a sus agresores, y a quienes muchas veces la lentitud de los procesos judiciales les condena a vivir desprotegidas. Eva Afonso es un buen ejemplo. Su exmarido intentó quitarle la vida en diciembre del 2018, tras presentarse en su casa de O Grove, amenazarla con un cuchillo y pegarle dos tiros. Y a pesar del intento de asesinato, él sigue libre a la espera de juicio. Además, se salta reiteradamente la orden de alejamiento sin que haya consecuencia alguna. Eva está desesperada, pues teme que pueda volver para terminar lo que empezó aquel día.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Ha quebrantado la orden cientos de veces. Cada vez que lo hace y a mí me suena el dispositivo es una tortura», explica. El aparato al que vive atada le alerta a veces de que su maltratador está ilocalizable, bien sea porque no lo lleva encima o porque simplemente lo tiene apagado. «Ha llegado a estar tres horas desaparecido, imagínate mi intranquilidad, podría haberse presentado aquí si hubiese querido», relata. Al parecer, el agresor se ha llegado a desplazar incluso hasta la provincia de Pontevedra, donde teóricamente no puede entrar, ya que él vive en Ourense. Es algo que indigna sobremanera a Eva, quien opina que debería haber sido detenido al primer incumplimiento.

Eva asegura que no puede llevar una vida normal, porque «mientras él hace lo que quiere», ella sufre continuos ataques de ansiedad: «No me siento segura, llego al portal y reviso cada esquina, y lo mismo en casa. Estoy reviviendo de nuevo la pesadilla y no me parece justo», explica. Así que quiere que la escuchen. Jueces, políticos o quien tenga la capacidad de hacer algo.