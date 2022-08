Incendio de A Curota Sainza Pardal

La actividad incendiaria no tiene freno en Galicia. Esta madrugada se detectaron en la comunidad nueve «intentos de prender lume». Así lo ha indicado hoy el conselleiro de Medio Rural, José González, que apuntaba además a un mismo patrón en todos ellos: «Pola noite non hai medios aereos, non hai tormenta seca, nin había cerca liñas eléctricas e polo tanto detrás hai claramente a man do home».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Esta misma mañana la Xunta anunciaba la existencia de un nuevo incendio forestal activo en el concello de Monfero, concretamente en la parroquia de Queixeiro, que afecta o Parque Natural Fragas do Eume.

Ante esta situación el conselleiro apela a la concienciación de la ciudadanía, tanto para evitar negligencias, de forma que sean «o máis prudentes posible», como para «dar calquera dato que poida axudar a atopar a eses incendiarios». En este sentido, también ha apuntado que «está totalmente acreditado que hai un forte compoñente de intencionalidade nos incendios que se produciron a partir da última semana de xullo en Galicia».