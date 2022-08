Santi M. Amil

No está siendo un verano fácil para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Una sequía que se arrastra desde hace meses y cuyo final no se intuye todavía obliga a tomar medidas y a vigilar que otras instituciones, con competencias directas sobre el asunto, las tomen. El presidente del organismo hidrográfico, José Antonio Quiroga, cree que aún falta una fuerte conciencia social sobre la carencia de agua, pero también opina que la sequía de este verano no se ha combatido con previsión.

—¿Estamos siendo todos, ciudadanos y organismos, responsables ante una situación de fuerte sequía como la que vivimos en este año?

—Este es el año más seco de la serie histórica. Es una situación preocupante, y ante eso hace falta un consumo responsable y sostenible del agua. Hasta ahora el agua se veía como un privilegio, un regalo del cielo. En el 2017, ya hubo episodios de sequía; pero al año siguiente, no. La ciudadanía no se preocupaba, pero yo creo que ahora ya lo está. La gente es consciente de la falta de lluvia y de que empieza a haber un problema. En nuestra demarcación, ya son 29 los ayuntamientos que nos han trasladado su preocupación. Debemos tener en cuenta que estamos a 8 de agosto [la entrevista se realizó ayer] y que queda por delante un largo período (el resto del mes, septiembre y octubre) en el que quizá no vaya a llover.