Los extracomunitarios tienen un pequeño cupo de plazas en este examen (el 4 %), por lo que pese a aprobar no cogió vacante. Cuando estaba en Colombia le llegó un mensaje de Sanidad avisándole de que se había incrementado este cupo y tenía opciones en Asturias, Galicia, Extremadura... «Así que me puse a averiguar, porque solo conocía Madrid y Barcelona, y resulta que Galicia es lo que más se parece al lugar de donde yo vengo, con mucha naturaleza, verde, rural, así que me vine». Está en A Mariña, en el centro de salud de Foz, haciendo la residencia de medicina de familia. Quería costa porque le encanta el mar. De las nueve plazas de Lugo se ocuparon tres, la suya y otras dos elegidas por otro joven colombiano, Mauricio, y un ecuatoriano. Carlos acaba de empezar la residencia, pero ganas y alegría no le faltan: «Los compañeros son una maravilla, los tutores, los adjuntos, las secretarias de docencia, todo ha estado coordinado y han estado ahí siempre».

Su primera guardia fue hace unos días. «Pensé que iba a ser más dura», pero los tutores estuvieron pendientes explicándole los protocolos, así que de momento no tiene queja. Tampoco de la comida. «Voy a subir tres o cuatro kilos», bromea. Lo más tedioso han sido de momento los trámites burocráticos de extranjería, pero en el trabajo esperaba una mayor carga de la que tiene «y desde que me instalé estoy muy contento».