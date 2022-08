Solo el 0,3% cambia de concello

En la Xunta considera que en Galicia la atención al alumnado de infantil y primaria es buena: «O 99,7% co servizo educativo no seu concello. Só o 0,3% , 596 alumnos, non», mientras que ese porcentaje en el conjunto de España es del 1,2%, y «en comunidades como Castela e León, cunha demográfica similar á galega, esta cifra está no 9?%». A veces incluso en las zonas rurales hay crecimiento: «Naqueles lugares, urbanos ou rurais, onde se incrementa a matrícula, increméntanse os recursos». Ocurre en Salceda de Caselas, que se está ampliando el IES Pedras Rubias, o en Sober, donde el CEIP Virxe do Carme ha ganado alumnos. Y para atender la demanda en zonas que ganan población, se están construyendo centros en Vigo (IES de Navia) o Ames (CEIP de Milladoiro).

Dinero directo, tarjetas y subvenciones para animar la natalidad

Las comunidades autónomas diseñan políticas de fomento de la natalidad que pasan por ayudas directas al nacimiento de los hijos o apoyos en su crianza. Y también en las zonas donde la despoblación rural se ha convertido en el vaciado de los municipios se adaptan las escuelas a esta nueva realidad.

En Galicia, hay dos ayudas económicas a las familias cuando nace un bebé: la Tarxeta Benvida (mínimo de 100 euros al mes durante un año en familias de umbral económico medio y bajo); y Bono Coidado, una ayuda para pagar unas 80 horas de cuidado de los menores de 12 años para favorecer la conciliación. A eso se suma el fomento de las opciones de teletrabajo (de hasta 3 días a la semana para funcionarios) y la gratuidad de las escuelas infantiles para todos los niños. Las aulas se mantienen abiertas con 6 o más alumnos.

Las aportaciones económicas son normales en las diferentes comunidades autónomas, y van de los 400 euros mínimos de Cantabria (llega a los 1.000 para las zonas rurales) y País Vasco a los 1.200 de Aragón, pasando por los 500 de Extremadura (de hasta 1.000), 600 de Andalucía o 650 en Cataluña. Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja aportan dinero a las familias numerosas y en Baleares subvencionan la contratación de servicios de cuidados a menores. Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra no tienen programas económicos específicos.

También hay flexibilidad en el mantenimiento de las aulas pequeñas: en Aragón se permite la docencia con 3 alumnos, mientras que en las Castillas y Asturias tienen que ser 4 para seguir abiertas.