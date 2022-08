Brais Capelán

Petar Petrov, de 30 años y origen búlgaro, ha sido acusado del intento del asesinato de su pareja, A. G. C., de la misma edad y natural del concello coruñés de Teo; además, el hombre también ha sido procesado por tratar de matar al bebé no nato de la gallega. Según varios medios británicos, el presunto autor de los hechos fue trasladado el miércoles a la corte de Highbury Corner, donde el juez de distrito le imputó los delitos por los que tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre; lo hará en Old Bailey, el tribunal penal central de Inglaterra. El búlgaro continuará en prisión preventiva hasta entonces.