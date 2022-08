¿Faltan médicos (de familia) en nuestro país?

No llega a la mitad. Eso quiere decir que formamos médicos excelentes con tutores entusiastas, pero con nulo reconocimiento, para que se vayan: al extranjero, a las mutuas, a la actividad privada, pero no a la atención primaria del sistema sanitario español. No se ofrecieron durante esos años contratos dignos.

Un mismo médico 15 años reduce la mortalidad un 25%

Compañeros nos enseñaban contratos que firmaban en un año y daban para empapelar una mansión. Con esa fidelización lo normal era irse. No se fueron, los expulsaron del sistema ¿Ahora la solución pasa por más plazas? ¿Esa es la medida «urgente» que veremos en no menos de 5 años? Si no reconocemos que la solución pasa por hacer unos cálculos razonables de plazas para cubrir las necesidades reales con autosuficiencia y ofertar unos contratos que aseguren la continuidad y la atención a las personas a lo largo de su vida, no acertaremos. No dejaremos de insistir que tener un mismo médico de cabecera durante 15 años disminuye la mortalidad en la población atendida por este en un 25% y eso sí que es un lujo que no podemos dejar pasar de largo con discusiones bizantinas sobre a quién echarle la culpa de esta falta de decisión política y de previsión en apostar por una atención primaria potente. La población, la salud y el resto del sistema sanitario lo agradecerán.