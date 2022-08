Refuerzos para los PAC

Finalmente estos días se adoptaron otras soluciones para paliar el mismo déficit de médicos pero en los puntos de atención continuada. En este sentido se convertirán en obligatorias las prolongaciones de jornada si no hay voluntarios, las guardias de relevo, o se recurrirá a facultativos del 061 o de urgencias de hospital. También se recoge la posibilidad de habilitar incentivos económicos a través del complemento de productividad variable. Son medidas en vigor en principio hasta el 18 de septiembre.

El centro de salud de Baltar, en Portonovo, es el ambulatorio de los vecinos de Sanxenxo y de los cien mil turistas que convierten este municipio pontevedrés en el tercero más populoso de Galicia en agosto. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que sea base de una ambulancia del 061. En tiempos no tan lejanos, Baltar recibía equipos específicos para atender a los pacientes desplazados, en turno de mañana, y se ampliaba la plantilla del PAC. Eso era en otros tiempos, no lo que está ocurriendo este verano de mucho calor y bum turístico. Ahora la norma son facultativos exhaustos por jornadas maratonianas de trabajo, reparto de consultas de desplazados entre la plantilla habitual y turnos en los que es difícil o imposible encontrar un médico en el PAC —en julio llegó a atender este servicio la número dos del área sanitaria porque no había nadie más para hacerlo—. Cuando no hay médico de urgencias, a los pacientes se les deriva a Pontevedra. También se ha dado el caso de que sea Baltar el que actúe como PAC de O Grove.