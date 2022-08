Para la oposición el cambio de caras no soluciona el colapso sanitario. Tanto BNG como PSdeG insisten en que se necesitan nuevas políticas e inversión y no un carrusel de nombramientos. El diputado nacionalista Manuel Loureiro afirmaba que la sucesión de dimisiones en la sanidad gallega «pon de manifesto unha realidade de deterioro da sanidade pública, tras trece anos de recortes e privatizacións, que xa non pode ser ocultada polo Goberno do PP». En cuando al PSdeG, Julio Torrado, señalaba que los cambios demuestran que la Xunta reconoce el problema que generó en el sistema sanitario y califica el relevo del gerente de Pontevedra como una «defenestración pola falta de profesionais e a situación caótica».

Tanto el nuevo responsable del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés como la gerente del Sergas tienen importantes retos ante sí, y entre ellos hay dos capitales, la atención primaria, que sigue con problemas de gestión y personal años después y pese a las medidas que se han implantado -algunas por la propia López-Pardo al frente de su dirección xeral-, y el déficit de personal, sobre todo de médicos. En este contexto Rueda volvió a defender la gestión de la Xunta y a criticar al Gobierno central: «As medidas que dependen de nós están en marcha, as outras están comprometidas, pero nada».