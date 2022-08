—Si, si que me preguntan: unha voda, vacacións... Pero non é algo que me moleste ou que me angustie. É parte do meu traballo e case da miña vida. Hai anos que non estou na tele, pero cando estaba, non me preguntaban só a min, senón aos meus pais, ao meu marido e aos meus fillos na escola.

—E iso que agora todos temos no móbil unha aplicación bastante fiable de predición meteorolóxica.

—Si, pero eu tamén entendo que falar en persoa con alguén che dá outra seguridade. A frase é: «Pero mírame ti aí». Aquí, a Meteogalicia, chámanos moitísima xente, aparte dos medios de comunicación: profesores que queren facer unha excursión, produtoras que non saben se gravar en exterior ou interior, moitísimo gandeiro que ten que segar a herba, particulares que queren facer unha festa... Hai que ter en conta que vivimos en Galicia e que, aínda que haxa moita información, podemos ter de todo nas 24 horas do día. Temos a variabilidade meteorolóxica e a variabilidade xeográfica. Pode haber 42 graos en Ourense e 18 en Malpica... É complexo, e non é unha escusa. Ás veces pídennos un titular corto, pero os titulares son veleno.