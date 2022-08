Pontevedra todavía no ha sacado a licitación el contrato de las luces de Navidad, lo hará en septiembre. El año pasado la adjudicación fue por 131.890 euros, y en principio se prevé mantener el mismo precio por la instalación de las luces ornamentales. Otra cosa es el tiempo de encendido, que no se descarta reducir en base a las disposiciones de ahorro energético, aunque la decisión aún no está tomada.

Santiago tiene contratado el alumbrado público, que incluye el navideño, por dos años prorrogables desde el 2021, por lo que no se prevén grandes cambios respecto al que lució la ciudad en las pasadas fechas navideñas. El gobierno local analizará el decreto estatal y probablemente a principios de la próxima semana anunciará alguna medida de ahorro energético, pero anticipa que «a priori, o alumeado navideño forma parte do alumeado público e non estaría afectado».