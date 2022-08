Incentivos económicos

Además, la prestación de este servicio se incluirá dentro de los acuerdos de gestión, lo que supondrá un pequeño incentivo económico para los participantes. No obstante, los que no hagan guardias de relevo no tendrán ningún tipo de penalización en estos acuerdos.

Todas las medidas son excepcionales y se han adoptado de modo extraordinario ante la falta de personal de los PAC durante el verano debido a las bajas y vacaciones. Se aplicarán en principio hasta el 18 de septiembre.