También el BNG lo rechazó. Su diputada Noa Presas criticó que el PP está instalado en una «política fiscal regresiva» y dijo a Corgos que sus «palabras benintencionadas» sobre atender a los vulnerables «non teñen credibilidade». «Este teito de gasto estanca a capacidade da Xunta», advirtió, ya que el coste de la inflación será superior al aumento de fondos, por lo que no se van a poder sostener los servicios. Presas acusó a la Xunta de vender un escenario económico de estilo «Mr Wonderful» a través de sus departamentos de «propaganda e desinformación». Pero señaló que el Ejecutivo gallego es consciente de la gravedad situación, y también el conselleiro, cuando el lunes admitió que el futuro «non é tan optimista como estes orzamentos». Sin embargo, tanto Corgos como Rueda han advertido de los riesgos existentes.

Presas intentó marcar más diferencias cuando señaló que los «orzamentos rutineiros» de la Xunta no servirán para abordar los nuevos problemas, cuando ya hay «máis de 600.000 galegos en risco de exclusión social». La diputada del BNG también clamó que «non é xusto» que el Gobierno central, cuando las comunidades tienen la mayoría de las competencias sociales, guarde la mayor capacidad de gasto para sí y la destine a «investir en armamento». Es, señaló, «un fracaso do modelo centralista e tamén do seu Goberno», dijo a Corgos, por no haber logrado captar más fondos.