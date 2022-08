CESAR TOIMIL

«Pasé por delante de la mesa y un perro se me echó encima». Así rememora Óscar Formoso la situación que vivió la pasada semana cuando se encontraba «tomando algo» en una cafetería de Ferrol.

El afectado detalla a este periódico que el can, de raza pastor alemán, le mordió en la zona de los genitales. «Cuando noté los dientes me eché para atrás. A continuación, me indicaron que estaba sangrando mucho y en el baño detecté que se me había desprendido un trozo de piel del pene», expone Formoso que inmediatamente después del suceso acudía al hospital Arquitecto Marcide para recibir asistencia sanitaria.

Testigos oculares del incidente detallan que «la cantidad de sangre que había en el baño impresionaba» y afirman que no es la primera vez que se producen altercados con el citado perro. «Ha mordido a otros perros y echado la boca a más personas, pero en esta ocasión no hubo tiempo de reacción para evitar el ataque», ahondan.