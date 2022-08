Agora pode dedicarlles tempo, e iso será o que fará. Con 69 anos feitos, non lle apetece xubilarse, pero o 31 de agosto do ano que vén finalizará a súa vida laboral: «Encóntrome moi contento co meu traballo e cunhas facultades moi boas, pero estou mentalizado e xa ando planificando moitas actividades para esa nova etapa». Entre esas actividades están as súas afeccións, como viaxar, o deporte —mesmo é cinto negro de karate— ou a lectura. Tamén lle gustaría afondar na escritura, pois xa publicou preto de 300 artigos sobre a súa experiencia profesional.

Pero xa hai uns anos que Celso Currás dedica as súas horas a máis cousas que ao traballo. Cando Fraga deixou de gobernar en Galicia, Currás saíu da política tendo claro que non volvería: «O meu teito xa o conseguira. Nunca pensei chegar a conselleiro, e aínda máis nun Goberno coma o de Fraga, que creo que marcou unha etapa histórica moi importante en Galicia. Rematada esa etapa, eu non tiña nada que facer alí. Considero que a política ten o seu momento na vida, cando a persoa se entrega con ilusión a esa causa. As segundas partes a min nunca me gustaron nin me pareceron interesantes».