El Concello está atento al río Tambre, por si tuviese que tomar alguna medida restrictiva en el consumo de agua por la situación de sequía, aunque de momento no prevé ninguna. Ni siquiera para el riego de las zonas verdes, cuyo control demanda el PP. Según el alcalde, salvo por una cuestión pedagógica de concienciar de que «a auga é un ben escaso», la situación de Santiago no exige medidas limitativas, al surtirse directamente del Tambre, un río con un caudal «moi estable». Esa condición hace que Santiago no se vea impelido, al menos de momento, a controlar el consumo, porque lo que no capte «segue cara ao mar», argumenta. Otra cosa sería si dependiese de agua embalsada. Por ello, por ahora, no ve oportuno que se limite el riego en las zonas verdes, dando a entender que se resentirían.