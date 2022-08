Pasajeros de un tren en la estación de Vigo. Oscar Vázquez

A partir de septiembre, María Casal no tendrá que pagar por volver a casa. Reside en Vigo, donde trabaja como logopeda, pero nació en Sada, y su familia sigue estando allí. Este es el motivo por el que viaja todos los fines de semana a su concello natal empleando el tren. Ella usa este medio como mínimo dos veces al mes, aunque suelen ser más y, cuando empiece la gratuidad es muy probable que esta frecuencia de viajes aumente. Es precisamente la economía el motivo principal que la impulsa a usar este medio: «En particular en este trayecto por carretera hay unos peajes carísimos. Entonces tal y como está la gasolina y los 17 euros que cuesta cada peaje pues te sale el viaje Vigo-Coruña por unos 70 euros en coche; en cambio en un tren por 29,90 lo tienes», explica. Con la nueva medida, calcula que se ahorrará entre 60 y 100 euros al mes.

Un poco más es lo que suele gastar en tren Yolanda Fernández: «Me dejo en torno a 150 euros mensuales en billetes. Uso el tren aproximadamente dos veces por semana ya sea por temas de estudio o de ocio». Ella cursa un máster en Vigo y, al igual que María, viene a A Coruña a visitar a su familia y amigos. A pesar de agradecer que la economía de los usuarios se vea «notablemente aliviada» por esta medida, cree que no debería caerse en viejos errores: «Creo que deberían estudiarse las condiciones, ya que en un pasado había medidas similares, pero por la frecuencia de uso que tenían a mí por ejemplo no me servían, pero todo lo que sea ahorro para el usuario es bienvenido».

Algo parecido opina una profesora de la Universidade da Coruña que vive en Vigo y usa el tren para ir a su lugar de trabajo. Aunque reconoce lo positiva que resulta esta iniciativa, cree que sería beneficioso ampliar tanto las frecuencias como la capacidad del servicio: «Estos trenes los usa mucha gente y, los viernes por ejemplo si no sacas el billete con antelación no lo encuentras. Aunque tiene sus inconvenientes, yo creo que compensa por sostenibilidad, economía y comodidad», dice.