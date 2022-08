Por lo tanto, aunque no descartó nuevas bajadas fiscales, señaló que por el momento lo único seguro es que se consolidarán las existentes y las anunciadas por Alfonso Rueda en su discurso de investidura. También señaló que la Xunta no debe incurrir este año en políticas de gasto que se mantengan en los años siguientes, ya que como ha indicado el Gobierno central, el aumento del techo de gasto no se va a consolidar.