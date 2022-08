—Animal favorito?

—Non teño ningún. Gústame o lobo, coa súa interpretación da liberdade do monte. Pero tanto me gusta el coma unha bolboreta de cores. Agora, no senso vocacional, céntrome en toda a fauna da montaña galega. Dende aguias reais a mamíferos.

—Unha infancia chea de excursións, polo que conta...

—Eu estaba no grupo naturalista Erva. Iamos ao monte para confeccionar as fichas do atlas de vertebrados de Galicia. Eramos un grupo de rapaces. Aí comezou a miña historia.