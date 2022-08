No es la única nueva recomendación. El informe vuelve a incidir en la actividad que concierta el Sergas y su modo de hacerlo. En el 2020 este gasto se elevó a 209 millones, un 2 % más que en el ejercicio anterior. Contas resalta que hay servicios en los que no se emplea ninguna fórmula contractual y se recurre de forma reiterada a las autorizaciones de uso, una figura que «carece de sustento para ser utilizada con esta finalidade e vulnera os principios esenciais da contratación pública». Por ello insta al Sergas a que toda la actividad sanitaria prestada con medios ajenos (los llamados conciertos) se haga con el procedimiento contractual adecuado, «o Sergas debe cesar na utilización da figura da autorización de uso como forma contractual e suxeitar ao marco legal os gastos que se veñen detectando pola vía do contrato menor e que non se axustan a regulación».

Revisión del 061

El Consello de Contas critica en su informe también la situación financiera de la Fundación Pública del 061, lo que evidencia una necesidad de revisión del modelo de control y seguimiento por parte del Sergas.