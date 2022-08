El viceportavoz parlamentario del BNG, Manuel Lourenzo, atribuyó hoy la «espantada» de los médicos mir que se forman en Galicia a la precariedad de las condiciones laborales en el Sergas. Lorenzo detalló que de los 89 mir que terminaron este año solo 30 aceptaron quedarse. De los 11 que acaban en Santiago, dos optarán por continuar en Atención Primaria; en Vigo seguirán 10 de 23; en A Coruña, 7 de 18; en Ourense, dos de 11; en Lugo, cinco de 10en Pontevedra, uno de 11, y en Ferrol, dos de cinco.

Lourenzo lamentó que «ante esta situación de espantada dos MIR, o Goberno do PP vai en dirección contraria porque precariza aínda máis as condicións laborais ampliando horarios, incrementando cupos, incidindo nunha situación insostible e absolutamente disuasoria para os e as profesionais», y añadió que «hai que rematar coa precariedade, o Sergas non pode seguir convertida na maior ETT [empresa de traballo temporal] deste país».

Con el fin de corregir esa situación, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha instado al Gobierno gallego a poner en marcha un plan de choque de 200 millones para sacar del colapso la Atención Primaria y aumentar hasta un 25 % el presupuesto anual del Sergas. También plantea que Galicia asuma las competencias en materia de formación sanitaria, contratar nuevas categorías profesionales para ampliar la cartera de servicios en los centros de salud y recuperar todas las competencias de las áreas sanitarias, empezando por las gerencias.