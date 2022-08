Contas advierte también de la necesidad de que se hagan auditorías sobre las cuentas anuales de los organismos autónomos, más allá de la fiscalización previa que establece el marco normativo.

Áreas descentralizadas

«A diferenza do acontecido na Administración do Estado e noutras comunidades, a Xunta de Galicia optou por empregar o modelo de axencias para xestionar descentralizadamente importantes áreas de gasto que ata ese momento eran desenvolvidas de forma centralizada, como por exemplo: infraestruturas, innovación, equipamento tecnolóxico, turismo e servizos sociais, entre outras. Respecto ás axencias, a revisión da información dispoñible non acredita que se estean a aplicar os mecanismos de xestión transparente por obxectivos como son o contrato plurianual de xestión e o plan de acción anual», advierte el informe de Contas sobre el modelo de las agencias.