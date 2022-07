El Consello es el principal órgano consultivo de las Administraciones gallegas, y es independiente respecto a otras instituciones y a las formaciones políticas.

Su informe concluye que «non resulta necesario» modificar el Estatuto para que Galicia asuma esas competencias. El motivo es que de dos de sus artículos, el 27.3 y el 37.2, y de las sentencias del Tribunal Constitucional se deduce que la competencia ya asumida por Galicia sobre la «ordenación do territorio e do litoral» comprende «todas as facultades ou funcións que naturalmente son desenvolvibles en relación con tal materia», incluidas las facultades sobre la «xestión dos títulos de uso e ocupación do dominio público marítimo terrestre». Esas funciones, añade el texto, corresponden a Galicia «como competencia propia, non formando parte das facultades do Estado derivadas da titularidade do dominio público marítimo terrestre nin da competencia estatal sobre protección do medio ambiente».