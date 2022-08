La historia clínica incluirá las dosis de radiación que reciben los pacientes Elisa Álvarez

Sanidade dice que los R4 tienen que abordar de forma progresiva más responsabilidades

La Consellería de Sanidade respondió ayer a la postura expresada por el Consello Galego de Colexios Médicos y afirmó que los residentes «deberán desenvolver, de forma programada e tutelada, as actividades previstas no programa, asumindo de forma progresiva, segundo avancen na súa formación, as actividades e responsabilidade propia do exercicio autónomo da especialidade». Añade la Administración que en el programa formativo publicado en el BOE se establece que los residentes de familia tienen que ser capaces durante el cuarto año de formación, de participar activamente en todas las actividades del centro de salud y de hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta de medicina de familia «sen a presenza do titor».

Señala Sanidade que la supervisión de las actividades autónomas que realice el residente en la consulta se concretará en la posibilidad de que pueda recurrir, en caso de duda o ante situaciones complejas, a su tutor principal, al de apoyo o a otros médicos de familia del centro de salud donde pase consulta. Se recomienda, por tanto, que la actividad asistencial autónoma se realice de forma progresiva de tal manera que al finalizar el cuarto año «abarque un período non inferior a dous meses».