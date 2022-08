Montse Lama volverá al grupo del PP en la Diputación de Ourense. MIGUEL VILLAR

Fue la protagonista de una sorpresiva dimisión en la Diputación de Ourense cuando era uno de los pesos fuertes del gobierno de Baltar. Y con el mismo convencimiento que la llevó a dar un sonoro portazo en el PP diciendo —en referencia a Baltar— que «Ourense necesita mejores políticos», regresa ahora Montse Lama por la puerta grande para afiliarse de nuevo y afirmar que el PP «é o partido que mellor representa aos veciños da provincia».

El PP confirmó ayer el regreso de Montse Lama y el presidente provincial, José Manuel Baltar, enmarcó la decisión «na nosa aposta pola estabilidade que demandamos, non só no goberno provincial, senón en todas as institucións nas que temos representación». Según Baltar, la diputada, que fue candidata de Ciudadanos, regresa con conocimiento de causa, al haber estado en el PP y en la oposición. El acuerdo con Lama garantiza a Baltar un mandato tranquilo hasta las municipales. El PP gobierna en minoría en la Diputación de Ourense —con 12 de 25 diputados— y hasta ahora contaba con el apoyo de Democracia Ourensana (DO), con dos actas. La ruptura del pacto PP-DO, tras ser proclamado Manuel Cabezas como futuro candidato a alcalde, dejó a los populares en minoría. Una circunstancia más numérica que real, pues la diputada hace tiempo que dejó Ciudadanos para pasarse a los no adscritos y votar con el PP. Como ocurrió en el pleno del viernes, cuando fue la más beligerante frente a PSOE y BNG en el debate.

Lama, que era la responsable de Transparencia de la Diputación y persona de confianza de Baltar, dejó sus cargos y el PP en el 2019 al sentirse abandonada frente al exalcalde de Xinzo, inhabilitado por contrataciones irregulares de personal. Luego salió concejala por Ciudadanos y regresó a la Diputación bajo dichas siglas, que luego abandonó.