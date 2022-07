Cerca de 600 citaciones en el juicio del Alvia que comenzará en octubre

El vicepresidente segundo y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, se reunió el viernes con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, para avanzar en las líneas de trabajo conjunto entre ambas instituciones y fijar cuestiones claves del próximo juicio por el accidente del Alvia. Sobre ese juicio, el presidente del TSXG explica que no es un procedimiento sencillo. «No lo fue en ningún momento, ni en la instrucción, ni en la fase intermedia, ni tampoco lo será en el juicio oral», dice Castroverde.

Recuerda la «enorme dificultad que tiene llevar adelante este juicio» y asegura que desde el Tribunal Superior de Xustiza se han puesto todos los medios y que desde el primer momento el juez de instrucción contó con refuerzo. Indica además que la magistrada que dirigirá el juicio, que comenzará el 5 de octubre, lo llevará en exclusiva, ya que su juzgado ha sido reforzado para que el resto de las causas no sufran retrasos.

Entre las dificultades que presentará el juicio por el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois citó que hay cerca de 600 personas citadas, entre testigos y peritos.

No se produjo la avalancha de asuntos que se esperaba tras la pandemia

Desde que se desató la crisis sanitaria del coronavirus, la Administración de Justicia estuvo pendiente de la amenaza de una avalancha de asuntos cuando se acabasen las ayudas del Gobierno en cuestiones laborales y de empresa. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ningún incremento de asuntos por ese motivo en los juzgados gallegos.

«A fecha de hoy no se produjo en lo contencioso ninguna avalancha de asuntos y ha funcionado bien. Sí hubo un aumento de casos en los juzgados de lo social, aunque no el esperado. Y lo mismo diría en mercantil», asegura el presidente del TSXG, quien aclara que en la Justicia no se puede funcionar con una previsión clara de lo que puede ocurrir: «No podemos saber si de repente se van a interponer 500 recursos sobre un caso, pero sí tenemos que estar preparados por si eso se produce».