Carlos Cortés, Marta Vázquez

Los incendios de la Serra do Courel suponen una catástrofe ecológica sin precedentes en un territorio de montaña en el que crecen entre 800 y 1.000 especies vegetales distintas, el 40% de todas las que hay en Galicia. No tiene precedentes porque nunca ha habido allí un incendio de estas dimensiones. El análisis de las consecuencias está todavía por realizar, pero ahora que empieza a disiparse el humo sí se puede hacer inventario de lo que ha ardido y de lo que sigue en su sitio. Según los datos oficiales, en la Serra do Courel ardieron 11.110 hectáreas. Las imágenes del satélite Copernicus revelan que alrededor de dos tercios de esa superficie quemada lo fue dentro del Xeoparque Montañas do Courel, el único espacio natural gallego reconocido como geoparque por la Unesco. Casi una cuarta parte de su extensión habría sido devorada por las llamas. La mayor parte del terreno afectado forma parte además de la Red Natura 2000.