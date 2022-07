Al cierre del 2020 quedó un remanente estimado de 21,32 millones de euros. Sin embargo, como recoge el informe en sus conclusiones, la Xunta «identificó un gasto adicional en otras modalidades de financiación» por importe de 93,7 millones de euros, ocasionados por el covid, que no fue posible regularizar a 31 de diciembre del 2020. «En caso de computar todo o parte de este gasto no formalizado, podría entenderse que los recursos para gastos del fondo covid-19 fueron aplicados en su totalidad», expone Contas en su informe.

Pide condicionar las subvenciones a concellos a cumplir con la rendición de cuentas

El conselleiro mayor de Contas, José Antonio Redondo, entregó ayer en el Parlamento la memoria anual del año 2021, con los informes de fiscalización generales referidos al 2020 y varios informes específicos. Como una «medida para o fomento da obriga de rendición», y sin prejuicio de otras cuestiones, recomienda condicionar las subvenciones públicas de la Xunta a que las entidades locales rindan cuentas ante el órgano fiscalizador, recoge Europa Press. Redondo informó que todos los concellos y diputaciones cumplieron con su obligación, aunque no todos lo hicieron en plazo. No obstante, tres entidades locales menores y 11 mancomunidades no rindieron cuentas.