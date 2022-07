La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, afirmó hoy la sorpresa de su partido por la «actitude dócil» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante el Gobierno central. Rodil hizo extensiva esa sorpresa a la satisfacción expresada por Rueda «cando apenas hai concreción algunha a favor de Galiza ou que vaia mellorar as condicións de vida» de los gallegos.

La viceportavoz del Bloque señaló que el único acuerdo concreto alcanzado en la entrevista «foi a creación dunha mesa de seguimento en relación a A-6 que reclamaba o BNG». Rodil hizo esa afirmación tomando como base el comunicado emitido por la propia Xunta tras el encuentro. El documento «explica que Rueda valora a vontade de avanzar, o ton cordial, as boas perspectivas, o diálogo, as mensaxes esperanzadoras, e resulta moi difícil poder valorar politicamente unha sensación persoal (...) É evidente que desa reunión non saíu ningún acordo concreto que se recolla no comunicado».

Por otra parte, Rodíl exigió al Gobierno gallego que deje de estar de «cruzado de brazos» frente al «brutal» aumento de los precios, que en Galicia alcanzó el 11,1 %, una cifra superior incluso al 10,8 % de media en España. La viceportavoz del Bloque reclamó al Ejecutivo autonómico que tome medidas de inmediato, y planteó movilizar 700 millones de euros para abordarlas, teniendo en cuenta que el Gobierno gallego dejó sin ejecutar mil millones de euros de los presupuestos del 2021.