Alerta en Galicia ante la tolerancia con la violencia machista entre los jóvenes b. casal / j. casanova

Por eso el presidente del Tribunal Superior apuesta por la educación y la concienciación de la sociedad para tratar de «erradicar las conductas sociales que están generando la situación actual». Asimismo, destaca la importancia de trabajar en la prevención de esos comportamientos. Recordó que el maltrato es el hilo conductor de este tipo de delitos y por eso considera esencial que las víctimas consigan identificar lo que están sufriendo y que lo pongan en conocimiento de las autoridades. Pero también incide en la necesidad de que «el propio maltratador identifique lo que es un maltrato, una cuestión que muchas veces no está suficientemente clara».

Y citó ejemplos en los que un maltratador dice «te quiero mucho, sin ti no soy nada, si me dejas me tiro por la ventana». Y añadió: «Mucha gente con ese tipo de patrones cree que está haciendo manifestaciones de cariño y no se da cuenta de que está haciendo demostraciones de maltrato de libro». Al mismo tiempo, advirtió que «víctimas de esas conductas tampoco son capaces de identificarlas como maltrato».