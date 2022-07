Pero el problema de falta de especialistas no es exclusivo a estos ámbitos. Con más del 50 % de los médicos de PAC del área de Pontevedra no disponibles por bajas o vacaciones, el Sergas no encuentra a profesionales para las urgencias extrahospitalarias. Aunque la gerencia más crítica es la pontevedresa, la ausencia de facultativos se extiende a toda Galicia, por lo que Sanidade ha propuesta a los sindicatos una serie de medidas urgentes y excepcionales para garantizar la disponibilidad de personal médico y enfermero en los PAC. Los sindicatos han rechazado estas medidas, porque aseguran que son restrictivas con los derechos de los trabajadores, pero la Xunta quiere llevarlas adelante aunque haga modificaciones.

El Sergas descarta suspender las vacaciones a los médicos para cubrir las guardias de los PAC Elisa Álvarez

Algunas sí han sido bien vistas por las organizaciones sindicales, apunta Javier González, de Comisiones. Por ejemplo, ofrecer a los médicos de familia sin plaza fija contratos de un año, prorrogables a dos, para hacer guardias. También ampliar a jornada completa los contratos de sustitución parciales, o suspender las penalizaciones que sufre un médico si rechaza una sustitución.