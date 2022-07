Las llamas vuelven a estar cerca de Quereño (Rubiá). Imagen de las 16.00 horas del jueves 21 ALEJANDRO CAMBA

Quedan aún tres grandes incendios forestales iniciados el 14 de julio sin extinguir. Hasta ahora han arrasado 28.350 hectáreas, según ha informado este miércoles la Consellería do Medio Rural. La reducción de fuegos se debe, en parte, a que en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón (Lugo) se han juntado cinco focos diferentes, por lo que ahora cuentan como uno único que consumió 11.100 hectáreas, la mayor superficie quemada en Galicia desde que hay registros. Este gran incendio se encuentra estabilizado, con 21 técnicos, 297 agentes, 479 brigadas, 13 palas y 241 motobombas trabajando en su extinción, además de 20 aviones, 27 helicópteros y profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

En Valdeorras está controlado el incendio que afectó a 10.500 hectáreas y entró en el parque natural de Serra da Enciña da Lastra. El despliegue de medios incluye 16 técnicos, 85 agentes, 226 brigadas, 96 motobombas, 5 palas, 12 aviones, 13 helicópteros y miembros de la UME. En la misma provincia siguen estabilizadas las llamas que quemaron 6.500 hectáreas en el municipio de Vilariño de Conso, afectando al parque natural de O Invernadeiro.

En todos los fuegos trabajan de forma coordinada medios autonómicos y estatales para avanzar desde la estabilización al control y, posteriormente, a la extinción.