Examen de selectividad el pasado junio en la escuela politécnica de Esteiro, en Ferrol CESAR TOIMIL

La respuesta a este cambio radical de la selectividad es templada en la comunidad educativa y de gran enfado en la Xunta. Los primeros valoran el impulso a otra forma de aprender, tras años lamentándose de los currículos excesivamente largos, y el conselleiro de Educación, en cambio, cree que es un modelo decepcionante porque no impide las desigualdades entre comunidades autónomas.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, mostraba tras la reunión territorial su malestar porque el ministerio tenía sentados a 17 consejeros de educación para hablar de la nueva selectividad sin que ninguno conociese un texto que sí lo tenían varios medios de comunicación de Madrid, que lo publicaron en el mismo momento de la reunión. Es, para Rodríguez, una falta de respeto a la gobernanza de España.

En cuanto al contenido de la prueba, el responsable gallego de educación ha echado claramente en falta un mayor control en la igualdad de los contenidos y de nivel en las distintas comunidades autónomas: «É unha proposta absolutamente decepcionante —dijo Román Rodríguez— que non corrixe a principal problemática que ten o actual sistema de acceso á universidade. Se descarta dun xeito absoluto facer unha proba única ou o máis homoxénea posible. Que se pregunte o mesmo e se avalíe o mesmo e do mesmo xeito para que haxa igualdade. Estamos asistindo a un cambio do sistema de exame para equipararlo co Informe PISA, cando tanto as consecuencias e obxectivos son totalmente diferentes. Fálase de reducir exames, contidos, nos leva a unha senda xa habitual no ministerio de reducir o nivel de esixencia».