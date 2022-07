Economía

Fondos Next Generation. El presidente de la Xunta mostró ayer su sorpresa tras la recepción de una carta de la vicepresidenta Nadia Calviño en la que se insta a la Xunta a hacer aportaciones para la segunda fase de los fondos Next Generation. Rueda recordó que el 80 % de las ayudas de la primera fase aún no han sido convocadas, y recordó que Galicia ha presentado proyectos industriales de calado para esas ayudas, incluyendo la ampliación de la planta de Showa Denko en A Coruña, la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei y la iniciativa para construir vehículos eléctricos en las instalaciones de Stellantis en Vigo. Rueda recordó que por el momento no se han comprometido fondos para esos proyectos, y ha reclamado que se descentralice la gestión de las ayudas de la Unión Europea para facilitar su ejecución.

Competencias

El litoral. El presidente gallego planteará a Pedro Sánchez la transferencia a Galicia de las competencias sobre la gestión del litoral, que la Xunta considera primordiales para gestionar la nueva ley de cambio climático que prevé el desalojo del dominio público marítimo terrestre para el año 2045, lo que deja en el aire el futuro de 4.000 edificaciones en Galicia. Rueda también quiere que se reactive la transferencia de la AP-9.