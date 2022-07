Sonia López nunha reportaxe para Godaddy facendo unha asesoría de porteo infantil Noelia Jimenez

Sonia López (Sarria, 1977) nunca tivo «unha vocación clara». Aínda así, foi un dos rostros máis coñecidos da televisión galega durante a década dos 2000, cando presentou programas como Luar, A solaina ou Acompáñenos. Comezou neste mundo a raíz de converterse en Miss Galicia no 1998: «Esa foi a miña porta de entrada na tele e no mundo da comunicación e o que me permitiu saber o que quería ser». Esa paixón recén descuberta foi a que a impulsou, con 27 anos, a estudar a carreira de xornalismo: «Iso é algo do que me sinto orgullosa. Eu fun un pouco ao revés, empecei traballando e despois deses anos de experiencia, sentía que a única forma de rentabilizalo era tendo unha formación que me avalara», conta Sonia.

Pero todo cambiou cando se converteu en nai. O concepto da maternidade sempre a «removeu moito», pero non foi ata que naceu o seu primeiro fillo, Lucas, cando se deu conta de que non tiña «nin idea de como funcionaban os bebés». Con Lucas coñeceu Gaia, e co nacemento no 2015 de Elsa, a súa segunda filla, comezou a formar parte deste proxecto.

Na práctica Gaia é unha tenda de artigos para bebés. Pero en realidade é moito máis que iso: «É unha tenda que encerra unha forma de entender a maternidade e a crianza moi respectuosa tanto coas mulleres como coas crianzas e as súas necesidades reais. En base a iso ármase todo o demais», explica. Así, tentan trasladar esta idea aos seus cursos e produtos, como portabebés e xoguetes cos que o neno poida xogar como queira: «É toda unha filosofía que se centra no respecto ao pequeno como ser con capacidade de decidir e que ten unhas necesidades concretas que debemos acompañar con respeto, sen imposicións».