Jácome habla con Pumar durante un pleno Santi M. Amil

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quiere que sus socios le expliquen cuál es su posición en relación con el pacto de gobierno. Un día después de que los militantes del Partido Popular eligiera a Manuel Cabezas como líder en la ciudad, asegurando este que negociaría con los ediles la posible ruptura del acuerdo, Jácome quiere que se le informe en primera persona sobre esa situación. Por ello, ha pedido a los ediles Flora Moura y Jorge Pumar que se presenten mañana, a las nueve y media de la mañana, en el despacho de la alcaldía. La intención es que los concejales «aclaren as súas posicións sobre o grupo de goberno municipal e sobre o pacto establecido entre Democracia Ourensana e Partido Popular para gobernar» la ciudad.

El regidor dice no tener hasta el momento «información de primeira man» sobre la posible ruptura, y cree que lo que están haciendo sus socios de gobierno no es serio. «Isto non é seriedade nun grupo de goberno, polo que lles imos esixir un firme compromiso e unha declaración pública deste compromiso para poder continuar no grupo de goberno», reclama Pérez Jácome, que asegura que la estabilidad del gobierno en la tercera ciudad de Galicia va más allá de intereses electorales. «Con Ourense non se xoga», advierte.