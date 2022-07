Al arranque de la manifestación, Ana Pontón ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a disfrutar de la jornada festiva independientemente de «como sintan esa galeguidade». También les ha instado a no resignarse ante la crisis de precios y a movilizarse para que no la paguen las clases populares, y también ha reclamado un giro en la política forestal para que no se repita la «catástrofe» de los fuegos de los últimos días.