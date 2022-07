Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler

Fue el 24 de julio más trágico de los que se recuerdan. 81 muertos y más de 140 heridos. Nueve años después, las víctimas del Alvia siguen reclamando justicia, porque una justicia lenta no es justicia. Afectados y familiares se reunieron en la estación de tren de Santiago y se manifestaron hasta llegar a la praza do Obradoiro, en donde se leyó un manifiesto. Lo hizo Juan Sierra, que perdió a su hermano Manolo. Viajaba solo hacia Coruña desde Valladolid. Para su madre ya no habrá justicia, «falleció el año pasado y la muerte de mi hermano le influyó mucho, le quitaron media vida», lamenta.

En ello insiste Jesús Domínguez, portavoz de la asociación, «lamentablemente pensamos que habrá sentencia pero no justicia por una razón muy clara, hay víctimas y familiares que estaban aquí y ya han fallecido. Además, una justicia lenta no es justicia, porque cuando acabe el juicio estamos hablando de que habrán pasado diez años».

En octubre arranca el juicio por el descarrilamiento del Alvia, un juicio «que empieza cojo y débil» al no incorporar una investigación independiente como piden las víctimas y también el BNG, que acompañó a los afectados en todo este proceso. «No perdemos la esperanza -apunta Domínguez- pero pensamos que habrá sentencia pero no justicia».