—O respaldo de País Vasco, Cataluña e outras comunidades ás reivindicacións da Xunta no eido sanitario non botan por terra as críticas á xestión do Sergas?

—Cando se tardan dúas semanas para poder ir ao médico a situación é crítica. Denúnciano o persoal e os usuarios. É lamentable que o Goberno do PP cando ten que buscar solucións busque culpables. O persoal que se vai xubilar sábese dende hai dez anos, por que non se anticiparon? E non solo falta persoal. A metade dos mir de atención primaria non acaban en Galicia. Hai profesionais que firman 40 contratos nun ano. É un síntoma da precariedade no sistema. Foxen dela.