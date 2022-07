El arzobispo, que nació en Manganeses de la Polvorosa (Zamora), afirmó su agradecimiento a toda Galicia. Explicó que tuvo conciencia «do feito diferencial de Galicia» desde el primer momento, porque «non separa», sino que «complementa» en el contexto autónomico, nacional e internacional. Barrio citó al papa emérito «Bieito XVI» y consideró que la plaza del Obradoiro podría ser ese simbólico «atrio dos xentiles» del que hablaba el pontífice, en el que «crentes e non crentes (…) libres de selo» encuentren «o camiño do diálogo» y sean «irmáns sen negar as súas diferenzas».

El presidente de la Xunta agradeció al profesor Paolo Caucci la dedicación de su vida, fue durante 25 años presidente del comité de expertos del Camino, y su «basta sabedoría» a la peregrinación Xacobea. El profesor de la Universidad de Florencia recordó que Dante Alighieri, en su Divina Comedia, situó al apóstol Santiago en el paraíso con el emblema de la esperanza, y planteó que el Camino debe guardar siempre la esencia de su tradición, pero no como por nostalgia, sino como una «visión clara y firme para afrontar los retos del futuro con renovadas energías».