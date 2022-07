—¿El papel desaparecerá?

—Sí, lo veo en peligro. Aunque siempre habrá gente a la que le guste. Pero otra cosa te digo, yo lo que leo lo compro. No pirateo.

«Todos cometemos faltas de ortografía»

—¿Qué expresión odia más de las que lee en la prensa?

—Una que me horroriza porque yo caía mucho en ella es Y es que a comienzo de frase. Ahora la he eliminado por completo.

—¿Y qué falta cometemos más veces en el periódico?

—El uso de comas. La coma entre sujeto y verbo ya es de libro, pero hay otras comas que no te las explicas.

—¿Todos cometemos faltas de ortografía?

—Sí, sí. Todos cometemos faltas de ortografía, si entendemos como tales las transgresiones de lo que establece la ortografía de la Academia. Unas son leves, y otras, más graves. Que no coinciden necesariamente con las más escandalosas. Por ejemplo, a mí cambiar una b por una v no me parece lo peor, pero sí las que alteran el mensaje: un acento cambia un sentido o la colocación de una coma. Para mí eso es más relevante que cambiar una ll por una y, aunque lo otro sea blanco sobre negro. No se trata de poner a nadie colorado. Y a veces por influencia de otros idiomas se producen faltas.

—¿Girona o Gerona?

—Cada idioma tiene adaptada su toponimia universal en cierta medida. Las islas Salomón no se escriben en español como en su idioma. El caso más grosero: Londres no es London. Eso es lo natural. En castellano hablas de Gerona igual que la prensa catalana adapta al catalán topónimos españoles. Otra cosa es que en La Voz usemos tanto en español como en gallego la toponimia gallega, esa es una decisión interna. Se hace para evitar aparentes contradicciones. Pero en gallego adaptamos Bos Aires e Guadalaxara… Es lo normal.

«Le quitamos el acento a Feijoo porque jamás puede llevarlo»

—¿Hay mucha invasión de neologismos en inglés?

—Es un disparate y es una gran amenaza para el español, no de matarlo, sino de dañarlo. Hay textos en los que se abusa, sobre todo en informaciones de videojuegos, internet, moda… Están llenos de palabras en inglés. Es normal cuando se nombra algo que no existe, pero es absurdo emplear ese vocabulario que tiene alternativas en español. Oiga, no le llame mail a un correo. O no diga vuelos domésticos por la mala traducción de domestic flies, que no son más que los vuelos nacionales.

—¿Están reñidos el atractivo y la precisión?

—No, no. La precisión es la capacidad de quien escribe. Si no te sale un texto preciso, es que algo falla. A veces es difícil expresar una idea, a mí me pasa, pero luego vuelvo sobre él y en ocasiones lo reescribo. Eso lo puedes hacer cuando tienes tiempo, pero a la persona que asiste a cubrir una información, que corre y luego tiene que escribirla no le puedes pedir más. Como mucho, que lo lea y lo repase otra persona. Otra visión ayuda mucho.

—¿Es importante entonces que lo vean otros ojos?

—Es fundamental. En otra época en los periódicos había varios filtros: el linotipista y el corrector. Eso con la informática desapareció. El periodista no tiene por qué hacerlo bien a la primera. Y además hay periodistas que dominan aspectos de la profesión y no otros. Hay gente que sobresale consiguiendo información y que no escribe tan bien, ¿vas a despreciar su trabajo? En absoluto. En la prensa americana, tradicionalmente, había el reportero y el editor. El reportero estaba en la calle, llamaba al editor y este le daba forma a lo que el otro le contaba.

—En La Voz le hemos sacado el acento a Feijoo, otros medios no.

—Sí, pero en este caso el criterio no es libertad. Lo correcto en Feijoo es que no lleve la tilde, bajo ningún concepto una palabra española terminada en dos oes lleva tilde. Si te llamas López, no puedes ponerle una tilde en la e. Otra cosa es un nombre exótico o nuevo.

—¿Es muy fan de la Wikipedia?

—Sí, sí. La Wikipedia es utilísima, tiene unos criterios editoriales sobre cómo escribir que ayudan a mejorar.

—¡Se ha atrevido a quitarle la mayúscula al rey!

—Yo al rey se la quito siempre por prescripción académica, salvo cuando viene a un acto de La Voz de Galicia que, entonces, por prescripción de la dirección hay que dejársela… Ja, ja, ja.