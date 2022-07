Horas antes, afectados y familiares se reunían en la estación de tren de Santiago para manifestarse hasta la plaza del Obradoiro, en donde se leyó un manifiesto. Lo hizo Juan Sierra, que perdió a su hermano Manolo. Viajaba solo hacia A Coruña desde Valladolid. Para su madre ya no habrá justicia: «Falleció el año pasado y la muerte de mi hermano le influyó mucho, le quitaron media vida», lamenta.

El 5 de octubre

En ello insiste Jesús Domínguez, portavoz de la asociación, «lamentablemente pensamos que habrá sentencia pero no justicia por una razón muy clara, hay víctimas y familiares que estaban aquí y ya han fallecido. Además, una justicia lenta no es justicia, porque cuando acabe el juicio estamos hablando de que habrán pasado diez años». El 5 de octubre arranca el juicio por el descarrilamiento del Alvia, un juicio «que empieza cojo y débil» al no incorporar una investigación independiente como piden las víctimas y también el BNG, que acompañó a los afectados en todo este proceso. «No perdemos la esperanza —apunta Domínguez— pero pensamos que habrá sentencia pero no justicia».