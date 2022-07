—Hay mucha masa forestal y el rural está abandonado. ¿Qué papel juegan los ayuntamientos?

—Los particulares tienen que limpiar sus fincas, pero no lo hacen. Los ayuntamientos se van poniendo las pilas en el sentido de hacer planes de prevención y aunque no lo tienen todos, cada año vamos mejorando. Es verdad que es difícil organizar y los municipios pequeños carecen de medios o personal cualificado, pero esto tiene que ser prioridad. No podemos asumir, sin más, que en verano arde el monte.

—¿Hay muchos incendios provocados por imprudencias?

—Cuando un fuego tiene tres o cuatro puntos de inicio la imprudencia queda descartada, pero las quemas generan también muchos y grandes incendios y creo que se dan permisos un poco a la ligera.