—En canto empezou a arder, o BNG comezou a pedir plenos extraordinarios e acusarnos dunha cousa e a contraria: que non había medios, que había moitos medios e non estaban coordinados. Quen non goberna e non ten perspectivas de facelo fai o que fixo o Bloque. Cando tes responsabilidades tomas as cousas máis en serio, como fixo en xeral, e teño que dicilo, o Partido Socialista. Agradezo que viñera o presidente do Goberno e o apoio da UME e das forzas de seguridade.

—Diría o mesmo sobre a A-6?

—A acusación do BNG de que non fomos alí a facernos unha foto o primeiro día demostra que pensan que estes temas se solucionan con fotos. Nós tentamos dar solucións. O Goberno pediunos responsabilidade e lealdade, e tivémola. A solución que adoptaron non é a mellor nin moito menos. Habíaas mellores, pero puxeron unha e fixeron algo máis que facer a foto, e oxalá o tempo nos quite a razón e sexa idónea.